De Europese luchtverkeersleider Eurocontrol is pessimistischer geworden over de impact van het coronavirus op het vliegverkeer in Europa. Hij verwacht dit jaar minder dan de helft van het aantal vluchten van 2019, wat de luchtvaartsector kan opzadelen met een omzetverlies van 140 miljard euro.

In april ging Eurocontrol er nog van uit dat het vliegverkeer vanaf dan gestaag zou herstellen, zodat het tegen het einde van het jaar nog maar een vijfde onder het niveau van 2019 zou zitten. Over het hele jaar zouden er dan 45 procent minder vluchten - of vijf miljoen - hebben plaatsgevonden dan in 2019.

Maar het herstelscenario van april gaat niet langer op. Het herstel is in augustus voorlopig ten einde gekomen, zegt Eurocontrol. De luchtverkeersleider verwacht dat het aantal vluchten de komende maanden zal blijven hangen rond 40 à 50 procent van het normale aantal. Dat betekent dat er in heel 2020 55 procent minder vluchten - of zes miljoen - zouden zijn dan in 2019.

Coördinatie

De schade voor de sector (luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en luchtverkeersleiders) zou 140 miljard euro bedragen, 30 miljard meer dan in april was geschat.

'We gaan er nu op achteruit en dat is erg zorgwekkend voor de hele industrie', aldus Eurocontrol-topman Eamonn Brennan in een persbericht. Hij roept op tot meer coördinatie tussen de landen, zeker nu het aantal coronabesmettingen op vele plaatsen weer oploopt. Volgens Brennan zouden afspraken over tests en epidemiologische drempels de passagiers, de luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen meer voorspelbaarheid geven. Hij verwelkomt de voorstellen van de Europese Commissie om tot een gezamenlijke aanpak te komen. (Belga)

