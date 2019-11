Zakenman opgepakt voor moord op journalist op Malta

Een bekende Maltese zakenman, Yorgen Fenech, is woensdagochtend opgepakt in verband met de moord op journaliste Daphne Caruana. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Er is nog geen officiële bevestiging van het nieuws. Dinsdag maakte premier Joseph Muscat bekend dat hij een vermoedelijke tussenpersoon vrijstelde van vervolging, als die stevige bewijzen kon leveren over wie achter de moord zat.

Daphne Caruana © belga