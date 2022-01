De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja ontvangt dit jaar de Internationale Four Freedoms Award. De organisatie hoopt de prijs op 14 april in Middelburg te overhandigen aan Tichanovskaja, die haar geboorteland ontvluchtte en nu in Litouwen verblijft. De Roosevelt Foundation kent de award sinds 1950 toe aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de idealen waar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt voor stond.

Tichanovskaja ontpopte zich tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 tot de belangrijkste rivaal van president Aleksandr Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is in Wit-Rusland. Eigenlijk zou haar echtgenoot en blogger Sergej Tichanovski het opnemen tegen de zittende machthebber, maar hij werd gearresteerd voordat hij zich kandidaat kon stellen. Daarop besloot Tichanovskaja mee te doen.

Loekasjenko won de verkiezingen van 2020 volgens de officiële uitslag met overmacht en dat leidde tot enorme onrust. Veel mensen meenden dat er was gefraudeerd. Veiligheidstroepen van Loekasjenko traden hard op tegen demonstrerende burgers. Daarna legde de Europese Unie zijn regime sancties op. Dat leidde tot een conflict, waarbij Wit-Rusland ervan beschuldigd wordt grote groepen migranten naar de buitengrens met de EU gebracht te hebben.

'De Roosevelt Foundation ziet in mevrouw Tichanovskaja een ware leider van de democratische beweging, die de bevolking van Wit-Rusland een stem en hoop geeft op een betere toekomst waarin de rechtsstaat en de fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd', stelt de organisatie in een verklaring. Met de prijs wil de jury ook de democratische beweging in Wit-Rusland 'en de mensen die blijven strijden voor hun fundamentele vrijheden' een hart onder de riem steken.

Eerdere winnaars van de prijs zijn onder anderen VN-chef António Guterres, oud-president van Zuid-Afrika Nelson Mandela, voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel en de Amerikaanse president John F. Kennedy. De onderscheiding wordt om het jaar uitgereikt in Zeeland en de Verenigde Staten. De voorouders van president Roosevelt emigreerden vanuit Zeeland naar de Verenigde Staten.

