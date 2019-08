De toekomstige voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vat deze week haar gesprekken met de kandidaat-eurocommissarissen aan. Dat heeft een woordvoerster van de Commissie maandag aangekondigd. Met de Belgische kandidaat Didier Reynders staat dinsdag een onderhoud op de agenda.

Momenteel hebben 25 van de 27 lidstaten kandidaten naar voren geschoven. Enkel Frankrijk en Italië hebben nog geen namen doorgespeeld. Von der Leyen wacht niet op Parijs en Rome en start deze week met de interviews met kandidaten. Zo kan de Duitse beginnen nadenken over de verdeling van de portefeuilles binnen haar toekomstige ploeg. De Belgische kandidaat Didier Reynders heeft dinsdag een gesprek met von der Leyen, zo is vernomen bij een woordvoerder van de huidige minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens een anonieme Europese bron zou von der Leyen ten laatste tegen midden september de samenstelling van haar team en de verdeling van de bevoegdheden willen afronden. 'We gaan niet bijdragen tot speculaties over lijsten van kandidaten, omdat het proces van officieel voorstellen van kandidaten nog lopende is, en omdat niet elke kandidaat die naar voren wordt geschoven uiteindelijk deel zal uitmaken van het finale team dat ze wil presenteren aan het publiek en het Europees Parlement', klinkt het bij de woordvoerster.

Eenmaal von der Leyen haar ploeg heeft samengesteld, moeten de kandidaat-eurocommissarissen een hoorzitting in het Europees Parlement ondergaan. Een belabberde hoorzitting van deze of gene kandidaat kan von der Leyen dan nog steeds dwingen om aanpassingen te doen. Het EP moet de voltallige Commissie immers het vertrouwen schenken. Die stemming is gepland op 22 oktober. Het mandaat van de Commissie van von der Leyen start op 1 november. Von der Leyen wil een Commissie met evenveel vrouwen als mannen. Tot dusver zijn tien namen van vrouwelijke kandidaten bekend.

De opvolgster van Jean-Claude Juncker zei eerder al dat ze de lidstaten indien nodig zou verzoeken om twee namen door te spelen, een mannelijke én een vrouwelijke kandidaat. Portugal en Roemenië zouden dit reeds gedaan hebben. Von der Leyen 'werkt hard om deze doelstelling te halen, maar het hangt ook af van de lidstaten en de kandidaten die ze sturen. Dit proces is nog niet ten einde', reageerde de woordvoerster.

In Frankrijk doen de namen van verscheidene vrouwelijke kandidaten de ronde. Wat Italië betreft, is het koffiedik kijken. Het land is in een politieke crisis verzeild sinds vicepremier Matteo Salvini van de uiterst rechtse Lega de stekker uit de regering heeft getrokken. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen naam meer doorgespeeld omdat het land ten laatste op 31 oktober uit de EU wil vertrekken.