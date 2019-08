analyse

Na voordracht Reynders: MR wacht op Elio Di Rupo om huis op orde te stellen

De MR is op weg om twee van haar absolute sterkhouders te verliezen. Ondertussen is er nog steeds geen procedure om de opvolging van de voorzitter in goede banen te leiden. MR wacht geduldig op Waals formateur Elio Di Rupo (PS).

Didier Reynders (MR) op 29 juli 2019. © Isopix

De Reyndersianen versus de Renaissance-groep. De clanvete bij de Franstalige liberalen tussen de groep rond Didier Reynders en die rond de familie Michel spreekt nog steeds tot de verbeelding. Inhoudelijk was er een verschil in visie, waarbij de Michels een progressievere koers wilden varen dan Reynders. Maar belangrijker dan de ideologische twistpunten, was de strijd om de macht. De vete, die zo'n decennium geleden een hoogtepunt bereikte, evolueerde tegen 2014 naar een 'gewapende vrede', zoals MR-kenner Olivier Mouton (Le Vif/L'Express) het beschrijft bij Knack.

...

