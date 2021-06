'We zullen hierover geen compromissen sluiten.' Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdagvoormiddag in het bijzijn van eerste minister Alexander De Croo over de omstreden nieuwe Hongaarse holebiwet.

Woensdagvoormiddag stelden premier Alexander De Croo (Open VLD) en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het goedgekeurde Belgische herstelplan na de coronacrisis voor.

Het meest opvallende moment was echter wanneer Von der Leyen gevraagd werd naar wat ze van de recente Hongaarse wet vindt die de 'promotie' van homoseksualiteit verbiedt en welke plannen ze daartegen wilde ondernemen. 'Die wet is een schande', aldus Von der Leyen.

'Het is zo klaar als een klontje dat deze wetgeving discrimineert op basis van iemands seksuele overtuiging. Het gaat in tegen de fundamentele waarden van de Europese Unie zoals menselijke waardigheid. We zullen hierover geen compromissen sluiten. Nog voor de wet in werking trad, heb ik mijn bevoegde eurocommissaris (Didier Reynders, nvdr.) de instructie gegeven om onze juridische bezorgdheden te uiten. We zullen alle mogelijke macht van de Commissie gebruiken ', klonk het stellig.

'In de Europese Unie mag iedereen houden van wie hij of zij wil. Ik zal alle macht van de Commissie gebruiken om ervoor te zorgen dat alle rechten van Europese burgers gegarandeerd blijven - wie ze ook zijn en waar ze ook wonen', besloot de Commissievoorzitter. Of er ook werkelijk actie zal worden ondernomen, blijft afwachten.

Gisteren ondertekenden veertien Europese lidstaten nog een statement waarin ze de nieuwe wet omschreven als 'een flagrante vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie.' Bovendien riepen de veertien, onder meer op initiatief van België, de Commissie op om actie te ondernemen.

Vorige week liet premier De Croo ook al optekenen dat er financiële sancties zouden moeten komen tegen lidstaten die de fundamentele waarden van de Europese Unie niet respecteren.

Woensdagvoormiddag stelden premier Alexander De Croo (Open VLD) en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het goedgekeurde Belgische herstelplan na de coronacrisis voor. Het meest opvallende moment was echter wanneer Von der Leyen gevraagd werd naar wat ze van de recente Hongaarse wet vindt die de 'promotie' van homoseksualiteit verbiedt en welke plannen ze daartegen wilde ondernemen. 'Die wet is een schande', aldus Von der Leyen. 'Het is zo klaar als een klontje dat deze wetgeving discrimineert op basis van iemands seksuele overtuiging. Het gaat in tegen de fundamentele waarden van de Europese Unie zoals menselijke waardigheid. We zullen hierover geen compromissen sluiten. Nog voor de wet in werking trad, heb ik mijn bevoegde eurocommissaris (Didier Reynders, nvdr.) de instructie gegeven om onze juridische bezorgdheden te uiten. We zullen alle mogelijke macht van de Commissie gebruiken ', klonk het stellig. 'In de Europese Unie mag iedereen houden van wie hij of zij wil. Ik zal alle macht van de Commissie gebruiken om ervoor te zorgen dat alle rechten van Europese burgers gegarandeerd blijven - wie ze ook zijn en waar ze ook wonen', besloot de Commissievoorzitter. Of er ook werkelijk actie zal worden ondernomen, blijft afwachten. Gisteren ondertekenden veertien Europese lidstaten nog een statement waarin ze de nieuwe wet omschreven als 'een flagrante vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie.' Bovendien riepen de veertien, onder meer op initiatief van België, de Commissie op om actie te ondernemen. Vorige week liet premier De Croo ook al optekenen dat er financiële sancties zouden moeten komen tegen lidstaten die de fundamentele waarden van de Europese Unie niet respecteren.