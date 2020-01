De Europese Unie staat klaar om na de brexit op 31 januari met het Verenigd Koninkrijk over een 'ambitieus en breed partnerschap' te onderhandelen. Maar hoe meer de Britten hun regelgeving en standaarden van de Europese normen laten afwijken, 'des te zwakker dat partnerschap zal zijn'. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag gezegd tijdens een toespraak in Londen.

In de Britse hoofdstad worden von der Leyen en Europees brexit-onderhandelaar Michel Barnier woensdag ontvangen door premier Boris Johnson. In de aanloop naar dat gesprek hield von der Leyen een toespraak aan de London School of Economics (LSE), waar ze zelf ooit een jaar les volgde.

De Duitse Commissievoorzitter verwacht dat het Britse en het Europese Parlement het felbevochten brexit-akkoord voor het einde van de maand goedkeuren en dat de Britten op 31 januari dan ook effectief de EU zullen verlaten. 'Dat wordt een lastige en emotionele dag, maar op 1 februari gaat de zon opnieuw op. De EU en het VK zullen dan nog steeds beste vrienden en partners zijn.'

Na de brexit zullen Brussel en Londen onderhandelingen aanknopen over hun toekomstige relaties. Tijdens die onderhandelingen blijven de Britten de Europese regels volgen en blijven ze deel uitmaken van de Europese interne markt en de douane-unie, maar als het van de regering-Johnson afhangt, komt op 31 december van dit jaar een onherroepelijk einde aan die transitieperiode.

Het korte tijdsbestek waarin een akkoord daardoor overeengekomen moet worden, zal de onderhandelingen allesbehalve eenvoudig maken, waarschuwde von der Leyen. 'De waarheid is dat ons partnerschap niet hetzelfde zal zijn als voorheen, en ook niet zo hecht. Want elke keuze die wordt gemaakt, zal gevolgen met zich meebrengen. Elke beslissing zal compromissen vergen.'

Von der Leyen waarschuwde de Britten dat, hoe meer ze in de toekomst hun eigen koers willen varen, hoe moeilijker hun toegang tot de Europese eenheidsmarkt dreigt te worden. 'Het idee is tot een akkoord te komen dat tarieven, quota en dumping verhindert en in een gelijk speelveld voorziet. Maar hoe meer je daarvan afwijkt, hoe minder eenvoudig de toegang tot de interne markt wordt.' Von der Leyen herhaalde dat ze niet gelooft in een omvattend akkoord tegen het einde van het jaar. 'We zullen prioriteiten moeten stellen.'

