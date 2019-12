Staat de Europese Unie aan de rand van de implosie, nu de Britten er echt uitstappen? Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is hoopvol: 'De EU moet niet zo meedogenloos zijn voor zichzelf.'

Ursula von der Leyen neemt plaats in een leren fauteuil in haar kantoor in de afvaardiging van de Europese Commissie aan de Pariser Platz in Berlijn. Haar bureau is een houten meubel waaraan ooit Walter Hallstein nog heeft gewerkt, de Duitse politicus die de eerste voorzitter was van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In de periode van Hallstein was Von der Leyen nog een schoolmeisje in Brussel. Nu keert ze terug naar de hoofdstad van Europa, nadat de Europese staats- en regeringsleiders haar in juni onverwacht als voorzitter van de Europese Commissie hebben verkozen. Na enige moeilijkheden met de samenstelling ervan, nam de voormalige Duitse minister van Gezin, van Werk en van Defensie op 1 december, een maand later dan gepland, eindelijk haar functie op.

...