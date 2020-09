Het Turkse leger zal vanaf zondag militaire oefeningen houden voor de kust van Cyprus. De oefeningen vinden plaats nu de spanningen met Griekenland zijn opgelopen. De twee NAVO-landen liggen met elkaar in de clinch omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren rond Kreta en Cyprus.

De oefening heet 'Mediterranean Storm' en zal duren tot donderdag. Ook eenheden van het Turkse deel van Cyprus zullen deelnemen, zei Ankara.

Volgens het Turkse ministerie van Defensie is de jaarlijkse oefening bedoeld op het 'verbeteren van de gezamenlijke training, samenwerking en interoperabiliteit' tussen het Turkse vasteland en het commando op het noorden van Cyprus. Op het menu staan simulaties van luchtaanvallen en van zoek- en reddingsoperaties bij gevechten.

Opgedeeld

Cyprus is opgedeeld in een Grieks zuiden en een internationaal niet-erkend Turks noorden sinds 1974. Toen viel Turkije het eiland binnen als reactie op een staatsgreep.

Beide landen voeren rivaliserende militaire oefeningen uit in het gebied, waar een Turks onderzoeksvaartuig tot 12 september boringen uitvoert. Dat schip heeft een escorte van oorlogsvaartuigen.

Vorige week hielden Griekenland, Frankrijk, Italië en Cyprus een gezamenlijke militaire oefening in het oosten van de Middellandse Zee.

De NAVO en de Europese Unie boden bemiddeling aan.

