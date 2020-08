Van vandaag tot vrijdag zullen Griekenland, Frankrijk, Italië en Cyprus een gezamenlijke militaire oefening houden in het oosten van de Middellandse Zee, waar de spanningen tussen Griekenland en Turkije recent zijn opgelopen.

'Cyprus, Griekenland, Frankrijk en Italië zijn het eens om een gezamenlijke aanwezigheid in de oostelijke Middellandse Zee te ontplooien', staat in een persbericht van het Griekse ministerie van Defensie. De oefening vindt plaats ten zuiden van Kreta en Cyprus.

De melding komt terwijl de spanningen tussen Griekenland en Turkije hoog zijn opgelopen over een gebied in het oosten van de Middellandse Zee. De twee NAVO-landen liggen op ramkoers omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren. Beide landen zijn met vaartuigen aanwezig in de regio. De vier landen hebben besloten om te gaan oefenen 'als onderdeel van hun samenwerkingsinitiatief' aldus het Grieks ministerie. 'De spanning en instabiliteit in het oosten van de Middellandse Zee hebben de geschillen over maritieme gebieden vergroot.'

Frankrijk doet mee met een fregat inclusief helikopter en drie straaljagers. Dat kondigde het Franse leger vandaag aan. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas was gisteren in Griekenland en Turkije om tussen de landen te bemiddelen, maar dat heeft de spanning niet meteen weggenomen. Volgens Maas zijn de landen wel bereid om met elkaar in overleg te gaan.

