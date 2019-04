Turkije en de EU: waarom Ankara en Brussel tot elkaar veroordeeld zijn

Sarah Lamote Correspondent Ankara

Turkije wordt geen lid van de Europese Unie, daar is bijna iedereen het over eens. Toch is de samenwerking tussen de EU en het land van Erdogan intenser dan ooit. 'Vergeet de grote wederzijdse liefde. We hebben behoefte aan verstandhouding en vertrouwen.'

© Serge Baeken