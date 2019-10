De nationaal-conservatieve Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft de Poolse parlementsverkiezingen gewonnen met 43,59 procent van de stemmen. Dat blijkt uit de door de nationale kiescommissie maandag gepubliceerde einduitslag. Dat levert ook een absolute meerderheid in het parlement op.

De PiS beschikt over 235 zetels in het parlement dat er 460 telt. De belangrijkste oppositiepartij, de centristische Burgercoalitie (KO), loopt met 27,40 procent van de stemmenen 134 zetels ver achter. Op de derde plaats staat een coalitie van drie linkse partijen, Alliantie van Democratisch Links (SLD), met 12,50 pct van de stemmen en 49 zetels. De centrumrechtse Poolse coalitie (PSL) krijgt 30 zitjes in de Sejm met 8,55 pct van de stemmen.

De nationalistische libertijnse Confederatie Vrijheid en Onafhankelijkheid vergaarde 6,81 procent van de stemmen en 11 zetels. Een zetel gaat naar de kandidaat van de Duitse minderheid in Polen.

De regeringspartij verliest echter wel haar meerderheid in de Senaat, waardoor het moeilijker wordt om bepaalde hervormingen door te voeren.

Lees een analyse van Polen-kenner Marc Peirs:

Polen: regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid scoort dankzij gul sociaal beleid