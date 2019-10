Polen: regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid scoort dankzij gul sociaal beleid

Met 42 procent van de stemmen geteld is de uitslag bijzonder duidelijk: 'Recht en Rechtvaardigheid' haalt net geen 50 procent van de stemmen en een comfortabele meerderheid van de 460 zetels in de Sejm (Kamer). In vergelijking met najaar 2015 wint ze zes procent. Zo zet ze het beste resultaat neer dat een Poolse partij haalde sinds de val van het communisme. En nog een record: de opkomst bedroeg een nooit eerder geziene 61 procent.

Jaroslaw Kaczynski © Reuters

De BurgerCoalitie van het liberale Burgerplatform met de Groenen en enkele andere minipartijtjes wint drie procent tegenover 2015 en blijft de tweede grootste politieke kracht. Maar met 27 procent bengelen de liberalen ver achter de nationalisten.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×