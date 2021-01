De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft maandag tijdens de regeringscrisis een vertrouwensstemming in het parlement gewonnen.

Zijn centrum-linkse coalitie behaalde in het 'lagerhuis' van het parlement een absolute meerderheid van 321 stemmen tijdens de eerste van twee vertrouwensstemmingen, aldus een woordvoerder van de grootste kamer bij de Italiaanse volksvertegenwoordiging. Vorige week heeft de splinterpartij Italia Viva van ex-premier Matteo Renzi de coalitie verlaten en daarmee de regering in een crisis gstort. Conte zocht daarop andere meerderheden in het parlement, door bijvoorbeeld een beroep te doen op overlopers en de hulp van andere kleine partijen. Dinsdag is de Senaat aan de beurt, waar de positie van Conte een stuk zwakker is dan in het lagerhuis. (Belga)