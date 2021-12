De komende Nederlandse regering wil onder meer werk maken van een verhoging van de minimumlonen. Er wordt ook geld uitgetrokken voor een klimaat- en transitiefonds. Ook wil Nederland twee nieuwe kerncentrales bouwen. Dat is woensdag meegedeeld bij de voorstelling van het coalitieakkoord.

Terwijl ons land tegen 2025 alle kernreactoren dicht wil, plant Nederland de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dat staat in het regeerakkoord van de nieuwe regering. De rechtsliberale VVD, het links-liberale D66, het christendemocratische CDA en de christelijk-sociaale Christen Unie, die ook al de vorige regering vormden, hebben woensdag het vijftig pagina's tellende regeerakkoord met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' voorgesteld. Het document komt er ongeveer negen maanden na de parlementsverkiezingen.

De nieuwe regering gaat deze kabinetsperiode voorbereidingen doen voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Concreet zullen stappen worden gezet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Ook blijft de kerncentrale van Borssele langer open. Waar de nieuwe kerncentrales komen, is nog niet duidelijk. Het is de bedoeling dat de regering marktpartijen die interesse hebben gaat faciliteren en financieel steunen. Er wordt gezorgd voor veilige en permanente opslag van kernafval.

Nederland wil op die manier minder afhankelijk zijn van de invoer van gas. Kernenergie kan ook een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof, klinkt het het in akkoord.

De komende Nederlandse regering wil onder meer werk maken van een verhoging van de minimumlonen. Er wordt ook geld uitgetrokken voor een klimaat- en transitiefonds.

Het is de bedoeling om de komende legislatuur de minimumlonen stapsgewijs met 7,5 procent te verhogen, zo werd bekendgemaakt. Bovendien zullen de lasten van huishoudens met 3 miljard euro worden verlicht. De kosten van het leven moeten vooral voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen omlaag.

Klimaat

Er wordt ook beloofd de komende tien jaar 35 miljard euro uit trekken voor klimaatmaatregelen. Dat geld komt via een zogenoemd klimaat- en transitiefonds beschikbaar. Het geld is onder andere bedoeld voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten. Daarnaast gaat geld naar het verduurzamen van gebouwen en de mobiliteitssector. Ten laatste in 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn.

Voorts wordt voor Defensie jaarlijks drie miljard euro extra uitgetrokken. Ontwikkelingssamenwerking krijgt er jaarlijks een half miljard euro bij.

Op termijn is het ook de bedoeling een suikerbelasting in te voeren. De btw op gezonde producten als groente en fruit zal dan weer sneuvelen.

Door de investeringen zal de Nederlandse schuld wel oplopen. De staatsschuld zal in 2025 boven de Europese norm van 60 procent van het bruto binnenlands product uitkomen, zo blijkt nog uit de financiële bijlage van het coalitieakkoord.

Het komt nu aan op de uitvoering

Uittredend minister-president Mark Rutte, de leider van de grootste regeringspartij VVD, gaf bij de voorstelling toe dat de vorming van een coalitie heel wat tijd in beslag heeft genomen. 'Het heeft lang geduurd. Het heeft, mag ik wel zeggen, té lang geduurd', zo zei hij. 'Maar we zijn samen, vind ik, tot een mooi en stevig akkoord gekomen.'

Het akkoord 'betekent dat veel belastingen naar beneden gaan. Het betekent dat we eraan willen werken dat je een betaalbaar huis kunt vinden', aldus Rutte. 'Het komt nu aan op de uitvoering.'

