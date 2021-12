Rechtse Les Républicains stuurt oud-minister het veld in als tegenkandidaat van Macron

Valérie Pécresse wordt de kandidaat van de rechtse partij Les Républicains (LR) bij de komende presidentsverkiezingen in Frankrijk, in april 2022. Ze is als winnaar uit de voorverkiezingen gekomen, zo meldt de partij zaterdag.

Valérie Pécresse op 4 december 2021. © Belga