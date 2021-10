Het Europees Parlement heeft voor het eerst de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek uitgereikt. Die gaat naar de journalisten van het Pegasus Project, dat wordt aangestuurd door het consortium Forbidden Stories en waar onder andere Knack aan meewerkte.

De Daphne Caruana Galizia-prijs is vernoemd naar de in 2017 vermoorde Maltese onderzoeksjournaliste en blogster Daphne Caruana Galizia en huldigt 'uitmuntende journalistiek waarmee de kernbeginselen en waarden van de Europese Unie worden bevorderd of verdedigd, zoals menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten,' aldus het persbericht.

Het is de eerste keer dat de prijs is uitgereikt. Dat gebeurde in het Europees Parlement.

Pegasus Project

Het Pegasus Project is een internationaal journalistiek onderzoek naar het gebruik van de spionagetool Pegasus, ontworpen om de smartphones van terroristen en criminelen te bespioneren. Uit het onderzoek blijkt dat Pegasus massaal wordt ingezet tegen journalisten en mensenrechtenactivisten in tal van landen.

Het project is gecoördineerd door het non-profit platform Forbidden Stories, dat samen met mensenrechtenorganisatie Amnesty International toegang kreeg tot een gigantisch gegevenslek. De data zijn maandenlang onderzocht door meer dan 80 journalisten van 17 media uit 10 landen -waaronder Knack, Le Soir, The Washington Post, The Guardian, Le Monde en Süddeutsche Zeitung.

Vrije pers

In totaal dienden meer dan 200 journalisten uit alle 27 EU-landen een reportage in bij de jury. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de pers en het maatschappelijk middenveld uit de 27 lidstaten en vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese verenigingen van journalisten.

'De prijs en het prijzengeld (20.000 euro) laten zien dat het Europees Parlement pal staat voor onderzoeksjournalistiek en het belang van een vrije pers', klinkt het nog.

Eerbetoon aan onderzoeksjournalistiek

Vorige week nog werd de Nobelprijs voor de Vrede voor het eerst in heel lang toegekend aan journalisten, Maria Ressa uit de Filipijnen en Dmitry Muratov uit Rusland, voor hun strijd voor vrije pers en vrije meningsuiting.

De Daphne Caruana Galizia-prijs is vernoemd naar de in 2017 vermoorde Maltese onderzoeksjournaliste en blogster Daphne Caruana Galizia en huldigt 'uitmuntende journalistiek waarmee de kernbeginselen en waarden van de Europese Unie worden bevorderd of verdedigd, zoals menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten,' aldus het persbericht.Het is de eerste keer dat de prijs is uitgereikt. Dat gebeurde in het Europees Parlement.Het Pegasus Project is een internationaal journalistiek onderzoek naar het gebruik van de spionagetool Pegasus, ontworpen om de smartphones van terroristen en criminelen te bespioneren. Uit het onderzoek blijkt dat Pegasus massaal wordt ingezet tegen journalisten en mensenrechtenactivisten in tal van landen. Het project is gecoördineerd door het non-profit platform Forbidden Stories, dat samen met mensenrechtenorganisatie Amnesty International toegang kreeg tot een gigantisch gegevenslek. De data zijn maandenlang onderzocht door meer dan 80 journalisten van 17 media uit 10 landen -waaronder Knack, Le Soir, The Washington Post, The Guardian, Le Monde en Süddeutsche Zeitung. In totaal dienden meer dan 200 journalisten uit alle 27 EU-landen een reportage in bij de jury. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de pers en het maatschappelijk middenveld uit de 27 lidstaten en vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese verenigingen van journalisten.'De prijs en het prijzengeld (20.000 euro) laten zien dat het Europees Parlement pal staat voor onderzoeksjournalistiek en het belang van een vrije pers', klinkt het nog.Vorige week nog werd de Nobelprijs voor de Vrede voor het eerst in heel lang toegekend aan journalisten, Maria Ressa uit de Filipijnen en Dmitry Muratov uit Rusland, voor hun strijd voor vrije pers en vrije meningsuiting.