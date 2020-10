In de Oost-Franse stad Lyon is zaterdagnamiddag een priester van een Grieks-orthodoxe kerk neergeschoten. Dat meldt de politie. De voorlopig onbekende dader sloeg op de vlucht.

De priester was zijn kerk aan het afsluiten toen hij rond 16 uur geraakt werd, zo meldt de politie. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Volgens de nieuwszender BFMTV werden er twee schoten gelost en verkeert de priester in levensgevaar.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt via Twitter dat de hulp- en de veiligheidsdiensten ter plaatse zijn. Er wordt ook aan de mensen gevraagd om weg te blijven van de omgeving van het incident.

De situatie in Frankrijk is erg gespannen sinds de leraar Samuel Paty onthoofd werd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Donderdag werden nog drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met deze schietpartij.

De priester was zijn kerk aan het afsluiten toen hij rond 16 uur geraakt werd, zo meldt de politie. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Volgens de nieuwszender BFMTV werden er twee schoten gelost en verkeert de priester in levensgevaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt via Twitter dat de hulp- en de veiligheidsdiensten ter plaatse zijn. Er wordt ook aan de mensen gevraagd om weg te blijven van de omgeving van het incident. De situatie in Frankrijk is erg gespannen sinds de leraar Samuel Paty onthoofd werd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting. Donderdag werden nog drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met deze schietpartij.