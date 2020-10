Na de aanslag in Nice zit ook een derde man in voorhechtenis. Het gaat om een naaste van een man die vrijdagavond werd opgepakt in verband met de zaak.

De 33-jarige man was aanwezig bij een huiszoeking van de politie in de woning van de tweede verdachte. Van die laatste wordt vermoed dat hij in contact stond met de dader van de aanslag. 'We proberen zijn rol in dit alles op te helderen', aldus een gerechtelijke bron.

Donderdag rekende de politie al een eerste verdachte in, een man van 47 jaar, die de avond voor de aanslag op videobeelden naast de dader is te zien.

De speurders gaan na of de dader, de 21-jarige Tunesiër Brahim Issaoui die zwaargewond raakte na de tussenkomst van de politie, medeplichtigen had en hoe hij onder meer aan twee gsm's was geraakt die in een zak met zijn persoonlijke spullen werden gevonden. Volgens de eerste vaststellingen zou de twintiger een of twee dagen voor de mesaanval in Nice zijn aangekomen.

De verdachte kwam eind september via het Italiaanse eiland Lampedusa in Europa binnen. Daar hebben de Italiaanse autoriteiten hem onder quarantaine gezet. Later moest hij het Italiaans grondgebied verlaten en kwam hij weer vrij.

Het dreiginsniveau in gans Frankrijk is na het incident opgetrokken naar het hoogste peil: 'urgence attentat' of de noodtoestand als gevolg van een aanslag. Er komt onder meer extra bewaking aan kerken en gebedshuizen. Premier Castex roept inwoners ook op om extra waakzaam te zijn.

