De brand in de Parijse Notre-Damekathedraal is volledig geblust. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, wil in de Franse hoofdstad een internationale donorconferentie houden over de heropbouw van de Notre-Dame, zwaar beschadigd en deels vernield door een grote brand die gisteravond begon.

Op die conferentie moeten fondsen ingezameld worden, maar moeten ook experts samenkomen. Dat heeft ze aan France Inter gezegd.

In 2014 werd al een fonds opgericht voor het Parijse erfgoed. 'Dat zal ook gebruikt worden om geld op te halen bij mecenassen met wie de stad gewoonlijk werkt, en de stad zal een deel van zijn bijdrage gebruiken voor de heropbouw', aldus Hidalgo.

De burgemeester kreeg de vraag of het mogelijk is de schenkingen bijna volledig vrij te stellen van belastingen. Ze zei te denken dat men in die richting moet gaan.

Volgens de vroegere Franse minister van Cultuur, Jack Lang, moet de reconstructie op korte termijn gebeuren. 'Niet binnen tien of vijftien jaar, maar binnen de drie jaar', aldus Lang deze ochtend voor de kathedraal. 'Sinds gisteren hoor ik dat er tien jaar nodig zal zijn, maar dat is een grap! Dit moet op korte termijn gebeuren, zoals we in het verleden gedaan hebben voor uitzonderlijke werven.'

Eerder maakten de luxeconcerns Kering, van de familie Pinault, en LVMH, van de familie Arnault, al bekend dat ze respectievelijk 100 en 200 miljoen euro zullen schenken. De regio Ile-de-France deblokkeert 10 miljoen euro voor de dringende hulp voor de eerste werken aan de kathedraal.

Oproep

Europees president Donald Tusk heeft dan weer de lidstaten van de Europese Unie gevraagd om Frankrijk te helpen bij de wederopbouw van de Notre-Dame. 'Ik weet dat Frankrijk dit alleen kan, maar er staat meer op het spel dan materiële hulp. De brand van de Notre-Dame heeft ons er opnieuw aan herinnerd dat we verbonden zijn door iets wat belangrijker en diepgaander is dan verdragen', zo verklaarde Tusk vanuit het halfrond van het Europees Parlement in Straatsburg.

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, beloofde Frankrijk alvast alle hulp die het land nodig zou hebben voor de heropbouw van de vermaarde kathedraal. 'Een belangrijk deel van Frankrijk is ernstig geraakt. We zijn allemaal een beetje weduwnaar vandaag.'

Ook het Europees Parlement wil een steentje bijdragen. Voorzitter Antonio Tajani heeft aan de ingang van het halfrond een collectebus laten neerzetten. Daar kunnen sympathiserende verkozenen hun dagvergoeding deponeren.

Geblust

De brand in de Parijse Notre-Damekathedraal is intussen volledig geblust, meldde de Parijse brandweer iets voor 10 uur. Eerder was al gecommuniceerd dat de brand onder controle was, maar dat er hier en daar nog kleine brandhaarden waren.

Brandweerwoordvoerder Gabriel Plus had het over een 'intense brand die zich heel snel verspreid heeft over het hele dak, zowat 1.000 vierkante meter'.

Om 8 uur is een vergadering gestart van experts en architecten die moeten nagaan of de structuur van het gebouw nog stabiel genoeg is om de kathedraal binnen te gaan. Dinsdagochtend waren nog een honderdtal brandweermannen ter plaatse.