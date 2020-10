Bij een mesaanval in de Zuid-Franse kuststad Nice zijn zeker drie doden en verscheidene gewonden gevallen.

Bij het incident in Nice vielen al zeker drie doden. Twee personen, een man en een vrouw, werden gedood in de kerk Notre-Dame. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond door de mesaanval en vluchtte naar een bar, waar ze overleed aan haar verwondingen. Het ziet er volgens burgemeester Christian Estrosi naar uit dat de dader terroristische motieven had. Volgens de burgemeester riep de dader heel de tijd 'Allahu Akbar' (God is de grootste), ook tijdens zijn arrestatie en zelfs terwijl hij werd behandeld door de hulpdiensten.

De politie zou de dader hebben neergeschoten en opgepakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten vragen mensen om weg te blijven uit het centrum van Nice, omdat er gezocht wordt naar mogelijke explosieven.

Politie schiet man dood die voorbijgangers bedreigde met mes in Avignon

In de Franse stad Avignon heeft een man gewapend met een mes voorbijgangers bedreigd. Hij zou ook geprobeerd hebben agenten aan te vallen en 'Allahu Akbar' geroepen hebben. De politie opende het vuur, de verdachte is overleden.

De aanval in Avignon vond plaats amper twee uur na de aanslag in de Zuid-Franse stad Nice, waarbij al zeker drie personen om het leven kwamen. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de twee zaken.

Crisisoverleg

De Franse regering houdt donderdag crisisoverleg na de aanval in Nice. In het parlement is al een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het is in Frankrijk al het tweede gewelddadige incident op korte tijd: eerder deze maand zorgde de onthoofding van leraar Samuel Paty in een voorstad van Parijs voor heel wat commotie.

'We moeten er alles aan doen om het islamofascisme op ons grondgebied definitief te vernietigen.' Dat zei burgemeester Christian Estrosi donderdag na de dodelijke mesaanval in Nice. Estrosi wil dat alle kerken in de stad en andere gebedshuizen worden bewaakt of gesloten.

Volgens de burgemeester wijst alles op een terreuraanslag die plaatsvond in de Notre-Damekerk. Het antiterreurparket in Parijs heeft een onderzoek geopend wegens moord en poging tot moord. 'Genoeg is genoeg: het is nu tijd voor Frankrijk om zichzelf vrij te pleiten van de vredeswetten en definitief het islamofascisme van ons grondgebied te vernietigen', klinkt het bij Estrosi. 'Alle kerken en gebedshuizen moeten bewaakt of gesloten worden.'

Voorzitter Europees Parlement: 'Heel Europa voelt de pijn

David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, roept de Europeanen na de mesaanval in Nice op om zich te verenigen tegen geweld en de verspreiding van haat tegen te gaan. Dat meldt de Italiaan op Twitter.

'Ik ben diep geschokt en bedroefd na de gruwelijke aanslag in Nice, deze pijn wordt door ons allemaal gevoeld in Europa', aldus Sassoli. 'We hebben de plicht om samen op te treden tegen geweld en tegen degenen die proberen haat te verspreiden.'

EU-president Charles Michel: 'Heel Europa is met u'

EU-president Charles Michel spreekt zijn solidariteit uit met Frankrijk en zijn inwoners na de dodelijke aanval bij een kerk in de Franse kuststad Nice. 'Heel Europa is met u', klinkt het bij de voorzitter van de Europese Raad op Twitter.

'Ik betuig mijn solidariteit voor Frankrijk en de inwoners', schrijft de Belgische oud-premier op Twitter. 'Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van de afschuwelijke aanval in Nice en hun nabestaanden. Heel Europa is met u.'

