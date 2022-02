Ondanks de Russische overmacht blijft Jehor Pyvovarov, de hoogste Oekraïense vertegenwoordiger in België, strijdvaardig. 'We zullen strijden tot de laatste dubbel bloed.'

Jehor Pyvovarov is duidelijk vermoeid wanneer hij ons te woord staat. Hij is momenteel de hoogste vertegenwoordiger van Oekraïne in België, en heeft er een lange dag op zitten. Hij sprak vandaag onder andere in de Kamer van volkstegenwoordigers, die vandaag vergaderde over hoe België moet reageren op de Russische invasie van Oekraïne.

Desondanks klinkt hij strijdvaardig - misschien tegen beter weten in. 'We hebben de afgelopen uren vertoond dat we onszelf kunnen verdedigen,' aldus Pyvovarov. 'We hebben tanks vernietigd, vliegtuigen neergehaald, Russische soldaten gevangen genomen. Poetin dacht dat we zwak waren zoals in 2014, toen hij de Krim veroverde zonder enige tegenstand. Wij zijn niet meer hetzelfde land. Onze strijdkrachten hebben ervaring. We zullen strijden tot de laatste dubbel bloed.'Pyvovarov, zelf afkomstig uit Kyiv, schuwt de historische vergelijkingen niet. Hij vergelijkt de Russische inval van Oekraïne met die van Nazi-Duitsland in Polen. Meermaals noemt hij de Russische president 'Poetler', de roepnaam waarmee Oekraïners Poetin beschimpen. 'Hij doet letterlijk hetzelfde als Hitler,' benadrukt Pyvovarov. ' Hij heeft zelfs op exact hetzelfde tijdstip aangevallen als Nazi-Duitsland dat in 1939 deed: om vijf uur 's ochtends, wanneer iedereen weerloos is.'Wat wil Poetin volgens u bereiken?Jehor Pyvovarov: Zijn hoofddoel is een marionettenregering installeren. Hij wil onze soevereiniteit vernietigen, onze infrastructuur vernietigen. Hij wil ook het Dnipro-kanaal terug openen, dat vroeger drinkwater aan de Krim leverde. Sinds de annexatie van de Krim is dat kanaal geblokkeerd. Poetin noemt dit een denazificatie-operatie, waarmee hij de vrede wil handhaven. Dat is volslagen onzin. Het is een totale oorlog tegen een vredelievende natie.Is Oekraïne bereid om te onderhandelen?Pyvovarov: We hebben sinds vandaag (24 februari, nvdr.) alle contact met de Russische Federatie verbroken. Er is niets meer om over te spreken. Acht jaar lang hebben we om dialoog gevraagd. Rusland heeft dat altijd geweigerd. Sinds Rusland de onafhankelijkheid van de Volksrepublieken heeft erkend, is het Minsk-vredesakkoord de facto vernietigd. De dialoog met Rusland is niet langer mogelijk. We hopen dat internationale partners dit gestoorde regime terug naar de onderhandelingstafel te brengen.Is Oekraïne tevreden met de sancties die tot nu toe getroffen zijn?Pyvovarov: We zijn blij dat Duitsland niet langer Nord Stream 2 in gebruik wil nemen. Dat is altijd een geopolitiek project tegen Oekraïne geweest. Wat Europa nu nodig heeft is eenheid. We zijn teleurgesteld dat bepaalde EU-landen bepaalde strategische keuzes blokkeren. We weten dat Duitsland, Hongarije, Italië en Cyprus momenteel verhinderen dat Rusland van SWIFT (het interbancaire betalingssysteem, nvdr.) wordt gegooid.Wat verwacht u van België?Pyvovarov: We hebben defensieve wapens nodig. Veel bondgenoten geven die nu al. Momenteel is België enkel bereid om helmen en kogelvrije vesten te voorzien. We vragen dat België net als vele andere landen wapens voorziet die de levens van onze soldaten kunnen beschermen. Ik heb een brief gericht aan uw minister van Defensie met de vraag om die wapens te leveren.Wat was het antwoord?Pyvovarov: Het antwoord was dat België bereid is om munitie en beschermende kledij wil voorzien, maar dat ze eerst binnen de NAVO willen bespreken of het mogelijk is om dodelijke wapens te leveren. Dat vinden wij een rare redenering. De Baltische staten, Tsjechië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn leden van de NAVO, en hebben ons al wapens geleverd. We vragen België dus vriendelijk om ons te voorzien met wat we nodig hebben. Niet alleen om onszelf, maar ook om België te beschermen. Het is een enorme misrekening om te denken dat deze oorlog ver weg is. U mag er niet van uitgaan dat België veilig is voor Russische agressie.Er zijn nog landen die de Oekraïense vraag geweigerd hebben.Pyvovarov: We snappen het scepticisme. Een maand geleden, toen de escalatie begon, kregen we te horen dat het leveren van wapens door Rusland gezien zou worden als een provocatie. Maar ondertussen is het toch duidelijk dat Rusland ook zonder die 'provocaties' de oorlog heeft verklaard? We hadden allang concrete steun moeten hebben. We zijn niets met landen die hun bezorgdheid uiten. We hebben wapens nodig. We hebben de voorbije jaren teveel blabla gehoord. Ik werkte bij de Verenigde Naties in 2014 toen het allemaal gebeurde. Geloof me: ik heb véél bezorgdheid gehoord. Het is tijd voor concrete actie. Ben je voor democratische waarden, dan steun je Oekraïne.Gelooft u dat de sancties enig effect zullen hebben?Pyvovarov: De sancties zullen alleen werken als ze de economie raken. Voor de kliek rond Poetin maken die sancties niet uit. Zij zijn steenrijk, en hebben hun miljarden ondergebracht in belastingparadijzen. Hoe meer gewone Russen de gevolgen voelen van wat Poetin doet, des te groter wordt de kans dat hij omvergeworpen zal worden. Ik ben blij dat zoveel normale Russen protesteren tegen wat Poetin doet.Oekraïne heeft onlangs een wet aangenomen waarmee het bij een invasie een partizanenoorlog kan voeren. Kan u daar meer over vertellen?Pyvovarov: Het is sinds kort gemakkelijker voor burgers om een wapen te kopen. Tot voor kort was het houden van wapens illegaal, maar nu mogen mensen lichte geweren en pistolen gebruiken om hun huizen te beschermen. Het is vooral een strategische maatregel. Het geeft ons de mogelijkheid om plekken die bedreigd worden te beschermen, zodat ons leger meer tijd heeft om zicht te verplaatsen.Blijft de regering in Kyiv?Pyvovarov: Natuurlijk. De regering zal Kyiv niet verlaten.