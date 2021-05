In Duitsland blijven de groenen momenteel de steun genieten van de meeste kiezers. Dat blijkt uit een nieuwe peiling uitgevoerd door het marktonderzoeksbedrijf Forsa voor RTL/ntv.

Uit eerdere peilingen was al gebleken dat Die Grünen de conservatieve partijen CDU en CSU overschaduwen. In de jongste bevraging verliezen ze 1 procentpunt, maar blijven ze met 27 procent de grootste partij. Het kartel CDU/CSU wint 1 procentpunt tot 24 procent, net als zijn sociaaldemocratische coalitiepartner SPD tot 15 procent. De liberale FDP haalt in de peiling 11 procent, de rechts-populistische AfD 10 procent en de socialistische partij Die Linke 6 procent.

Met grote afstand hebben de Duitse kiezers momenteel het meeste vertrouwen in Bondskanselier Angela Merkel. De CDU-politica krijgt een gemiddelde score van 63 op 100. CSU-leider Markus Söder volgt op de tweede plaats met 53 punten. De kandidaat-bondskanselier van de groenen, Annalena Baerbock, wint 6 punten tot 51 punten en vervolledigt zo de top drie. De kanselierskandidaten van de SPD, Olaf Scholz, en CDU/CSU, Armin Laschet, moeten vrede nemen met de vijfde en zesde plaats. Ze scoorden respectievelijk 42 en 37 punten.

