Sammy Mahdi vraagt de Europese Commissie om de gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers naar Afghanistan te blijvenverzekeren. Dat blijkt uit een open brief van zes Europese lidstaten die Knack kon bemachtigen. Vluchtelingenorganisaties reageren verontwaardigd.

Nu de internationale troepenmacht Afghanistan verlaat, is de Taliban er in sneltempo aan een opmars bezig. De afgelopen dagen nam de Taliban maar liefst zes provinciehoofdsteden in het land over.

Dat zorgt voor zenuwachtigheid in de Europese Unie. Samen met de bevoegde ministers van Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Griekenland en Nederland heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een brief naar de Europese Commissie gestuurd. Daarin uiten de zes hun bezorgdheid over de gevolgen van die instabiliteit op de migratiedruk in de Europese Unie.

'Gelet op de verwachte waarschijnlijkheid dat Afghanistan een belangrijke bron van illegale migratie naar de Europese Unie zal blijven, wensen wij te het belang te benadrukken van de terugkeer van hen die geen echte bescherming nodig hebben', schrijven Mahdi en zijn collega's in een brief die afgelopen vrijdag werd verstuurd en die Knack kon bemachtigen.

Vooral de beslissing van de Afghaanse autoriteiten om gedwongen terugkeer van uitgewezen asielzoekers drie maanden op te schorten baart Mahdi en co. zorgen. 'Stoppen met gedwongen terugkeer geeft het verkeerde signaal en motiveert het waarschijnlijk nog meer Afghaanse burgers hun huis te verlaten.'

'Tegen deze achtergrond verzoeken wij de Commissie om met de Afghaanse partners een intensievere dialoog aan te gaan over alle dringende migratievraagstukken, waaronder een snelle en doeltreffende samenwerking inzake terugkeer', gaat het verder.

Letter from 🇧🇪🇩🇪🇦🇹🇳🇱🇬🇷🇩🇰 to 🇪🇺 Commission concerning migration from 🇦🇫 as Taliban hostilities intensify & the three month stop on forced returns to the country.



'Stopping returns sends the wrong signal and is likely to motivate even more 🇦🇫 citizens to leave their home.' pic.twitter.com/Q79Fhvna9w — Kmlvrmln (@kmlvrmln) August 9, 2021

Vluchtelingenorganisaties reageren verontwaardigd op de brief. De European Council of Refugees and Exiles (ECRE), een koepelorganisatie van 103 ngo's die de rechten van vluchtelingen tracht te beschermen, is verbolgen. 'De onrust en het geweld in Afghanistan escaleert alarmerend. Maar wat is de prioriteit voor 6 EU-landen? Mensen terugsturen en voorkomen dat ontheemde Afghanen in Europa aankomen. Beschamend', klinkt het op Twitter.

Nu de internationale troepenmacht Afghanistan verlaat, is de Taliban er in sneltempo aan een opmars bezig. De afgelopen dagen nam de Taliban maar liefst zes provinciehoofdsteden in het land over. Dat zorgt voor zenuwachtigheid in de Europese Unie. Samen met de bevoegde ministers van Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Griekenland en Nederland heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een brief naar de Europese Commissie gestuurd. Daarin uiten de zes hun bezorgdheid over de gevolgen van die instabiliteit op de migratiedruk in de Europese Unie. 'Gelet op de verwachte waarschijnlijkheid dat Afghanistan een belangrijke bron van illegale migratie naar de Europese Unie zal blijven, wensen wij te het belang te benadrukken van de terugkeer van hen die geen echte bescherming nodig hebben', schrijven Mahdi en zijn collega's in een brief die afgelopen vrijdag werd verstuurd en die Knack kon bemachtigen. Vooral de beslissing van de Afghaanse autoriteiten om gedwongen terugkeer van uitgewezen asielzoekers drie maanden op te schorten baart Mahdi en co. zorgen. 'Stoppen met gedwongen terugkeer geeft het verkeerde signaal en motiveert het waarschijnlijk nog meer Afghaanse burgers hun huis te verlaten.''Tegen deze achtergrond verzoeken wij de Commissie om met de Afghaanse partners een intensievere dialoog aan te gaan over alle dringende migratievraagstukken, waaronder een snelle en doeltreffende samenwerking inzake terugkeer', gaat het verder.Vluchtelingenorganisaties reageren verontwaardigd op de brief. De European Council of Refugees and Exiles (ECRE), een koepelorganisatie van 103 ngo's die de rechten van vluchtelingen tracht te beschermen, is verbolgen. 'De onrust en het geweld in Afghanistan escaleert alarmerend. Maar wat is de prioriteit voor 6 EU-landen? Mensen terugsturen en voorkomen dat ontheemde Afghanen in Europa aankomen. Beschamend', klinkt het op Twitter.