In Frankrijk hebben de vakbonden en vier jongerenorganisaties gezamenlijk opgeroepen tot een nieuwe algemene staking op dinsdag, nadat donderdag al minstens 800.000 misnoegde mensen op straat waren gekomen. Kop van Jut is president Emmanuel Macron wegens zijn geplande pensioenhervorming.

De vakbonden zeggen 'vastberaden' te zijn. 'Dit is niet gewoon een uiting van ongenoegen die maar enkele dagen duurt', zei onder meer de secretaris-generaal van de onderwijsvakbond FSU, Bernadette Groison. 'Het bal ligt in het kamp van de regering', aldus Catherine Perret van CGT. Volgens haar heeft die de omvang van de sociale onrust onderschat. Eric Beynel, van de vakbond Solidaires, verwacht dat de opkomst dinsdag nog hoger kan zijn dan die van donderdag.

Vrijdagochtend had minister van Solidariteit, Agnès Buzyn, al aangekondigd dat ze maandag een ontmoeting zal hebben met de hoge commissaris voor pensioenen, Jean-Paul Delevoye, en de sociale partners. Vervolgens zou premier Edouard Philippe 'tegen het einde van de week' een beslissing nemen. Momenteel zijn er in Frankrijk 42 verschillende pensioenstelsels, terwijl de regering naar één uniform systeem met punten wil. Dat is volgens de regering rechtvaardiger, maar tegenstanders vrezen vooral lagere uitkeringen.