Het Hof van Justitie van de Republiek (CJR) in Parijs heeft de Franse oud-premier Edouard Balladur donderdag vrijgesproken.

Zijn vroegere defensieminister François Léotard kreeg twee jaar met uitstel en moet ook een boete van 100.000 euro betalen.

De zogenaamde 'zaak Karachi' gaat over het gebruik van smeergeld bij het afsluiten van wapencontracten met Pakistan en Saoedi-Arabië. Dat geld zou illegaal gebruikt zijn om de verkiezingscampagne van Balladur in 1995 te steunen. De campagne zou bovendien ook gefinancierd geweest zijn door witwaspraktijken binnen geheime fondsen van de toenmalige premier.

In haar arrest zegt de CJR, de enige rechtbank in Frankrijk die inbreuken van regeringsleden tijdens het uitoefenen van hun functie kan berechten, dat er 'geen bewijs' was dat Balladur instructies had gegeven over de betaling van het smeergeld. Het openbaar ministerie had vorige maand nog een jaar cel met uitstel en 50.000 euro boete gevraagd voor de 91-jarige ex-premier.

Balladur is naar eigen zeggen 'tevreden' dat de rechtbank 'na 25 jaar eindelijk zijn onschuld erkent'. Dat zegt hij in een persmededeling die zijn advocaten bezorgden aan het Franse persagentschap AFP.

Zijn vroegere defensieminister François Léotard kreeg twee jaar met uitstel en moet ook een boete van 100.000 euro betalen. De zogenaamde 'zaak Karachi' gaat over het gebruik van smeergeld bij het afsluiten van wapencontracten met Pakistan en Saoedi-Arabië. Dat geld zou illegaal gebruikt zijn om de verkiezingscampagne van Balladur in 1995 te steunen. De campagne zou bovendien ook gefinancierd geweest zijn door witwaspraktijken binnen geheime fondsen van de toenmalige premier. In haar arrest zegt de CJR, de enige rechtbank in Frankrijk die inbreuken van regeringsleden tijdens het uitoefenen van hun functie kan berechten, dat er 'geen bewijs' was dat Balladur instructies had gegeven over de betaling van het smeergeld. Het openbaar ministerie had vorige maand nog een jaar cel met uitstel en 50.000 euro boete gevraagd voor de 91-jarige ex-premier. Balladur is naar eigen zeggen 'tevreden' dat de rechtbank 'na 25 jaar eindelijk zijn onschuld erkent'. Dat zegt hij in een persmededeling die zijn advocaten bezorgden aan het Franse persagentschap AFP.