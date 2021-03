De liberale fractie in het Europees Parlement schuift Guy Verhofstadt naar voren als vertegenwoordiger van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa. De EVP kiest voor de Duitser Manfred Weber, de sociaaldemocraten voor de Spaanse Iraxte Garcia. De formele beslissing volgt later deze week.

De toekomstconferentie is het geesteskind van de Franse president Emmanuel Macron. Normaal gezien had de conferentie al in mei 2020 van start moeten gaan, maar de coronacrisis en een discussie over het voorzitterschap zorgden voor de nodige vertraging: de gemeenschappelijke verklaring werd pas vorige week ondertekend.

Over het leiderschap van de conferentie is al heel wat inkt gevloeid. De naam van Belgisch Europarlementslid en ex-premier Guy Verhofstadt deed lange tijd de ronde om de conferentie te leiden, maar in plaats van één voorzitter komt er een gezamenlijk voorzitterschap van de voorzitters van de Europese Commissie, het Parlement en de Raad. Zij zullen op gezette tijden verslag krijgen van een raad van bestuur, waarin de drie instellingen elk drie vertegenwoordigers en maximaal vier waarnemers hebben.

Die raad van bestuur moet de beslissingen nemen over de werkzaamheden van de conferentie, de procedures en de evenementen, en zal ook de plenaire vergaderingen voorbereiden. De drie grootste fracties van het Europees Parlement hebben hun namen voor de drie vertegenwoordigers in de raad van bestuur intussen doorgegeven. Renew Europe, de liberale fractie, kiest voor Verhofstadt. De christendemocratische Europese volkspartij schuift fractieleider Manfred Weber naar voren, de sociaaldemocraten van S&D gaan voor fractieleidster Iratxe Garcia.

De namen zijn nog niet definitief: de andere Europese fracties moeten hun kandidaten nog aanduiden en de conferentie van fractievoorzitters moet later deze week nog officieel de knoop doorhakken, valt te horen bij het Europees Parlement. De definitieve lijst met vertegenwoordigers wordt in de loop van de week verwacht.

De toekomstconferentie is het geesteskind van de Franse president Emmanuel Macron. Normaal gezien had de conferentie al in mei 2020 van start moeten gaan, maar de coronacrisis en een discussie over het voorzitterschap zorgden voor de nodige vertraging: de gemeenschappelijke verklaring werd pas vorige week ondertekend. Over het leiderschap van de conferentie is al heel wat inkt gevloeid. De naam van Belgisch Europarlementslid en ex-premier Guy Verhofstadt deed lange tijd de ronde om de conferentie te leiden, maar in plaats van één voorzitter komt er een gezamenlijk voorzitterschap van de voorzitters van de Europese Commissie, het Parlement en de Raad. Zij zullen op gezette tijden verslag krijgen van een raad van bestuur, waarin de drie instellingen elk drie vertegenwoordigers en maximaal vier waarnemers hebben. Die raad van bestuur moet de beslissingen nemen over de werkzaamheden van de conferentie, de procedures en de evenementen, en zal ook de plenaire vergaderingen voorbereiden. De drie grootste fracties van het Europees Parlement hebben hun namen voor de drie vertegenwoordigers in de raad van bestuur intussen doorgegeven. Renew Europe, de liberale fractie, kiest voor Verhofstadt. De christendemocratische Europese volkspartij schuift fractieleider Manfred Weber naar voren, de sociaaldemocraten van S&D gaan voor fractieleidster Iratxe Garcia. De namen zijn nog niet definitief: de andere Europese fracties moeten hun kandidaten nog aanduiden en de conferentie van fractievoorzitters moet later deze week nog officieel de knoop doorhakken, valt te horen bij het Europees Parlement. De definitieve lijst met vertegenwoordigers wordt in de loop van de week verwacht.