Nu de sancties tegen Rusland steeds meer vaste vorm krijgen, nemen Europese landen bezittingen van Russische oligarchen uit de omgeving van president Vladimir Poetin in beslag.

120 miljoen dollar. Zoveel zou de luxejacht van Igor Sechin, de ceo van de Russische oliegigant Rosneft, hebben gekost. Voor de steenrijke voormalige vicepremier van Rusland en vertrouweling van Russisch staatshoofd is het een peulschil. Maar varen met zijn Amore Vero zal Sechin niet snel meer doen. Donderdagmiddag namen de Franse autoriteiten zijn negen jaar oude vaartuig van 86 meter lengte bij het Zuid-Franse kustdorpje La Ciotat in beslag. Sechin wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke personen uit de Russische politieke elite en zou op dagdagelijkse basis in contact staan met Poetin. De twee kennen elkaar al sinds ze in de jaren negentig op het kabinet van de burgemeester van Sint-Petersburg samenwerkten. Ook Alisher Usmanov mag op zoek naar een nieuwe boot. Volgens het Amerikaanse magazine Forbes werd de 600 miljoen dollar dure jacht Dilbar - qua volume de grootste van de wereld - door de Duitse autoriteiten in beslag genomen in Hamburg. Net zoals Sechin behoort de in Oezbekistan geboren Rus Usmanov tot de kliek die er met behulp van het Kremlin in is geslaagd om een miljardenvermogen op te bouwen. Dat deed de 68-jarige Usmanov onder meer in bankensector, de mediawereld en de metaalindustrie. Usmanov dook ook op in de zogenaamde FinCEN-Files, waaruit bleek dat hij tussen 2006 en 2008 zes miljoen dollar had overgemaakt aan Valentin Yumashev, Poetins raadgever en schoonzoon van Boris Jeltsin. De Russische opposant Aleksej Navalny beschuldigt Usmanov ervan op grote schaal belastingen te ontduiken. De inbeslagnames van hun schepen zijn het een gevolg van de uitgebreide Europese strafmaatregelen die de Europese lidstaten de afgelopen dagen in reactie op de grootschalige Russische invasie in Oekraïne hebben genomen. Zowel Usmanov als Sechin werden op de bewuste sanctielijsten geplaatst, die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2014 een 'bevriezing van economische middelen' voorzien. Dat laatste omvat, zo staat te lezen in het besluit van de Europese Unie, 'activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen.' Naar aanloop van zowel de escalatie van de oorlog en de Europese sancties hebben heel wat Russische oligarchen het ruime sop gekozen. Velen onder hen hebben de afgelopen weken uit voorzorg hun luxeboten uit Europese havens geloodst. De meest opvallende is de 82 meter lange Graceful, die van Poetin himself zou zijn. Die verliet op acht februari de haven van Hamburg richting de Russische exclave Kaliningrad. Ook de Galactica Super Nova, eigendom van Lukoil-topman Vagit Alekperov, is sinds woensdag vanuit Spanje naar niet-EU-land Montenegro gevaren - vermoedelijk om te anticiperen op een eventueel moment waarop hij op de Europese sanctielijst zou belanden. Andere Russische oligarchen zijn vanuit Zuid-Europa dan weer richting de Malediven vertrokken. Niet iedereen geraakte evenwel op tijd weg. Momenteel liggen er nog zeker twee andere schepen van gesanctioneerde personen in Europese havens. De Lady M van Alexey Mordaschov, die met zijn bedrijven onder meer actief is in de door Rusland geannexeerde de Donbasregio en het Oekraïense schiereiland Krim, ligt momenteel aangemeerd in het Italiaanse havenstadje Imperia. De Lena van Gennady Timchenko, die eveneens via het bankwezen actief op Oekraïens grondgebied, dobbert momenteel in de haven van Sanremo. Het blijft afwachten of de Italiaanse autoriteiten beide schepen ook effectief in beslag zullen nemen. Ook in de Verenigde Staten plant men om de bezittingen van Russische oligarchen te confisqueren. Tijdens zijn State of the Union dinsdag kondigde Amerikaans president Joe Biden aan dat zijn regering en autoriteiten ook Russische luxeschepen in het vizier zou nemen. 'We gaan net zoals onze Europese bondgenoten jullie jachten, luxueuze appartementen en privéjets opsporen en in beslag nemen', aldus het Democratische staatshoofd. In Noorwegen, geen lid van de Europese Unie, maar wel van de NAVO, werd vorige week de superjacht van Poetin-vriend en voormalig topman van de voormalige Russische geheime dienst KGB Vladimir Strzhalkovskiy door de douanediensten en havenpolitie gecontroleerd. Naar verluidt zou het schip zich bezighouden ofwel met spionage ofwel met het doorknippen van communicatiekabels op de zeebodem.