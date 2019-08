De Europese Commissie wil de al jaren gebruikte insecticides chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl vanwege de gezondheidsrisico's verbieden. De vergunning voor het pesticide loopt eind januari volgend jaar af, en het dagelijks bestuur van de EU gaat voorstellen om die markttoelating niet te verlengen. De Commissie bevestigde maandagavond een bericht in de Duitse krant 'taz'.

Chloorpyrifos is sinds 2006 toegelaten in de EU en wordt onder meer gebruikt om kolen te beschermen tegen bodeminsecten. Het wordt maar beperkt gebruikt, maar het bestrijdingsmiddel is ook al aangetroffen in geïmporteerde sinaasappels, mandarijnen en druiven. Volgens een woordvoerster van de Europese Commissie zijn in april tijdens een ontmoeting van experts van het Europese voedselveiligheidsagentschap Efsa bezorgdheden besproken over mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid, en heeft Efsa die bezorgdheden begin augustus bevestigd. Chloorpyrifos zou mogelijk neurologische schade aanrichten tijdens de ontwikkeling van jonge kinderen en zou mogelijk ook genetische mutaties veroorzaken. De Commissie zal nu een voorstel aan de EU-lidstaten voorbereiden om de vergunning voor het pesticide niet te vernieuwen.