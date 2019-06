Chloorpyrifos in België: de pesticide die ook op uw bord kan belanden

Kristof Clerix is redacteur bij Knack

Waarschijnlijk hebt u nog nooit over chloorpyrifos gehoord. Toch duikt het pesticide, dat gelinkt wordt aan ontwikkelingsstoornissen, op in ons voedsel en onze rivieren. Dat blijkt uit een onderzoek van Knack in samenwerking met media uit zeven andere landen.

© .