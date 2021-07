EU-burgers in VK melden zich op valreep massaal voor verblijfsstatus

EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk hebben vlak voor een deadline nog massaal geprobeerd hun verblijfsstatus te regelen. Dat meldt The Guardian donderdag. In een dag tijd kwamen ongeveer 50.000 binnen, of vijf keer meer dan in de voorgaande periode gebruikelijk was.

Brits premier Boris Johnson.