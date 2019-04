Erdogans AKP vecht verkiezingsresultaat in Istanboel en Ankara aan

In de strijd om de burgemeesterssjerp in de Turkse grootstad Istanboel heeft de islamistisch-conservatieve regeringspartij AKP in alle 39 districten beroep aangetekend tegen de resultaten.

Ekrem Imamoglu © Belga Image

Dat zei provinciaal AKP-voorzitter Bayram Senocak dinsdag na het verstrijken van de bezwaartermijn. De partij van president Recep Tayyip Erdogan probeert daarmee de uiterst nipte nederlaag in de grootste stad van het land alsnog om te keren. De AKP heeft zondag bij de gemeenteraadsverkiezingen na voorlopige resultaten de burgemeesterspost met een haarfijn verschil verloren aan de centrumlinkse oppositiepartij CHP. 24.000 stemmen Voor Erdogan zou het verlies van burgemeesterspost in Istanboel een bittere pil zijn. Hij was er zelf ooit burgemeester en komt uit de arme arbeiderswijk Kasimpasa. Islamitisch-conservatieve burgemeesters hebben de stad, het economisch hart van het land, al meer dan twintig jaar bestuurd. Volgens Senocak stoort de AKP zich vooral aan de 320.000 als ongeldig beoordeelde stembrieven. Het verschil tussen haar kandidaat-burgemeester, ex-premier Binali Yildirim, en de momenteel leidende kandidaat van de CHP, Ekrem Imamoglu, bedraagt volgens officiële informatie slechts rond de 24.000 stemmen. De gezagsgetrouwe zender CNN Türk meldde dinsdag dat de kiescommissie de definitieve uitslag pas over tien dagen zal bekendmaken. CHP-kandidaat Imamoglu eiste dat de bezwaren of klachten binnen de week worden afgehandeld. 'Als het langer duurt, begint het zaakje te stinken', waarschuwde hij. Ankara Ook in de hoofdstad Ankara tekende de AKP bezwaar aan tegen de stemming in alle 25 districten, meldde het staatspersbureau Anadolu. Daar leidt de CHP-kandidaat (50,93 procent) echter met afstand voor de AKP (47,11 procent). Zondag hadden miljoenen mensen in 81 provincies hun stem uitgebracht voor burgemeesters, provincieraden, districts- en gemeenteraden en andere lokale ambtenaren. Over het algemeen kwam de AKP nog steeds als de sterkste partij uit de bus, zij het dat ze aanzienlijk aan populariteit heeft verloren, vooral in de grote steden. Lees ook de analyse van Dirk Rochtus: 'Dit is een zware symbolische klap'