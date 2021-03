De rechts-liberale VVD van minister-president Mark Rutte blijft met 35 zetels de grootste partij van Nederland. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van de openbare omroep NOS. De regeringspartij zou twee zetels meer halen dan in 2017.

Opvallende winst is er voor de mee regerende links-liberale D66, die 27 zetels binnenhaalt (+8) en daarmee de tweede partij van het land wordt.

De extreemrechtse PVV, tot nu de grootste oppositiepartij, haalt volgens de exitpoll 17 zetels, een verlies van 3 stuks.

Het christendemocratische CDA, ook een regeringspartij, haalt 14 zetels (-5). De Tweede Kamer telt in totaal 150 zetels.

Opkomst

In Nederland bedraagt de opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 81 procent. Dat blijkt uit een exitpoll van Ipsos in opdracht van de openbare omroep NOS na het sluiten van de stembureaus. De opkomst bij de stembusgang vier jaar geleden was 81,9 procent.

Dadelijk meer.

