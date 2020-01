Duitse CO2-uitstoot met ruim derde gedaald sinds 1990

De CO2-uitstoot in Duitsland is vorig jaar fors gedaald. De grootste economie van Europa stootte daardoor 35 procent minder uit dan in 1990, zo berekende de denktank Agora Energiewende. Plots ligt de doelstelling om dit jaar 40 procent minder uit te stoten dan in 1990, weer binnen bereik. Tot nu toe gingen de regering en milieuactivisten ervan uit dat dat niet meer haalbaar was.

Windmolens in Noord-Duitsland © belga

De uitstoot lag vorig jaar 50 miljoen ton CO2 lager dan in 2018. Dat is vooral te danken aan de stroomproductie. Zo dekte hernieuwbare energie (uit wind, water, zon en biomassa) een recordaandeel van 42,6 procent van het brutostroomverbruik. productie van elektriciteit uit steenkool en bruinkool liep terug ten voordele van aardgas. Dat is ook een fossiele brandstof, maar ze is milieuvriendelijker dan kolen. In het verkeer steeg de uitstoot van broeikasgassen wel nog, onder meer door het succes van SUV's, grote wagens die meer brandstof verbruiken dan kleinere auto's. Het verbruik van diesel en benzine nam toe, net als dat van stookolie.