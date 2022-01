Paus emeritus Benedictus XVI heeft tijdens zijn periode als aartsbisschop bij zeker vier gevallen van seksueel misbruik in de kerk nagelaten om in te grijpen.

Paus emeritus Benedictus XVI heeft tijdens zijn periode als aartsbisschop bij zeker vier gevallen van seksueel misbruik in de kerk nagelaten om in te grijpen. Dat staat in een expertenrapport dat donderdag in Duitsland gepubliceerd wordt.

De vier gevallen kwamen aan het licht door een onderzoek van het advocatenkantoor Westpfahl Spilker Wastl naar misbruik in het aartsbisdom van München en Freising. Benedictus XVI - toen kardinaal Joseph Ratzinger - was daar van 1977 tot 1982 aartsbisschop.

'Hij was geïnformeerd over de feiten', zegt advocaat Martin Pusch bij de voorstelling van het rapport in München. 'In twee gevallen ging het om misbruik dat zich tijdens zijn ambtsperiode voordeed en dat door de staat gesanctioneerd werd. In beide gevallen bleven de daders actief in de pastorale zorg.'

'Tijdens zijn ambtsperiode heeft misbruik plaatsgevonden', zegt Pusch. 'In die gevallen gingen die priesters door met hun werk, zonder sacnties. De Kerk heeft niets gedaan.'

De intussen 94-jarige ex-paus ontkent de beschuldigingen, zo zegt het advocatenkantoor. 'Hij beweert dat hij niet op de hoogte was van bepaalde feiten', aldus Pusch. 'Op basis van onze informatie, geloven we dat dit niet zo is.'

Het onderzoek, dat er op vraag van het bisdom kwam, maakt melding van in totaal 497 slachtoffers van kindermisbruik door geestelijken tussen 1945 en 2019. De slachtoffers waren vooral minderjarige jongens. Volgens de onderzoekers is een groot aantal zaken nooit gemeld. Het misbruik zou zijn begaan door minstens 235 daders, onder wie 173 priesters. De meeste van die daders zijn volgens het rapport gewoon in dienst gebleven, ook nadat de beschuldigingen tegen hen aan de oppervlakte kwamen.

Ratzinger werd paus in 2005 en nam toen de naam Benedictus XVI aan. In februari 2013 trok hij zich onverwacht terug. Sindsdien leeft hij in afzondering in het Vaticaan.

