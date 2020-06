Drie Europese lidstaten zijn bereid om een aantal van de 425 migranten die Malta zaterdag na lang over en weer gepalaver dan toch toeliet, over te nemen. Het gaat om Portugal, Frankrijk en Luxemburg, maar hoeveel mensen die landen precies willen opvangen, is niet duidelijk.

Door het coronavirus zijn de havens op Malta al een tijdlang afgesloten. Maar afgelopen weekend besliste de Maltese regering dan toch om de 425 migranten die al weken op vier toeristenschepen net buiten de territoriale wateren van het eiland ronddobberden, toe te laten. Aan boord was onrust ontstaan, liet de regering zaterdag weten, waardoor de situatie voor de migranten verslechterde en ook de crew niet langer veilig was. Malta verwijt de Europese Unie nalatigheid in het dossier, en zegt dat er geen inspanningen worden gedaan om de bootvluchtelingen solidair te herverdelen over de lidstaten.

Drie lidstaten hebben zich nu toch geëngageerd om migranten over te nemen, zei een woordvoerder van de Europese Commissie maandag. Het gaat om Frankrijk, Portugal en Luxemburg. Hoeveel mensen die landen precies zullen hervestigen, is niet bekendgemaakt. De Europese Commissie werkt aan een duurzamere oplossing voor bootvluchtelingen aan de Europese buitengrenzen. De Commissie wil deze maand nog een voorstel op tafel leggen voor een nieuw Europees migratie- en asielbeleid.

