'De Britse verkiezingen kunnen het voortbestaan van het land op de tocht zetten'

Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier

Wat de vervroegde verkiezingen over vijf weken ook zullen veroorzaken, ze zullen de feestelijke kerststemming niet verhogen. In digitale sferen en conventionele media morren partijactivisten over het vooruitzicht hun politieke waar op straat te moeten slijten op donkere namiddagen. De partij die voldoende vrijwilligers heeft om in december pamfletten uit te delen in natte winkelstraten begint met een voorsprong.

Jeremy Corbyn © Belga Image

De politiek zal afgerekend worden voor het uitschrijven van verkiezingen in december, schrijft de Guardian. Een exercitie waar volgens de krant bar weinig enthousiasme voor is. Er is speculatie over een lage opkomst. Ik vraag het me af. Als brexit een ding gedaan heeft de afgelopen drie jaar, is het de kiezer engageren.

