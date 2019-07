De Britse parlementsleden hebben dinsdag amendementen goedgekeurd om het recht op abortus en op het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht uit te breiden tot Noord-Ierland, als tegen 21 oktober geen nieuwe regering gevormd is voor deze regio.

Londen beheert de lopende zaken van de regio, die sinds januari 2017 geen regering heeft. Dinsdag maakten parlementsleden van Labour van de gelegenheid gebruik om de amendementen in te dienen en te doen goedkeuren. Ze proberen daarmee het verzet van de grootste Noord-Ierse partij, DUP, te omzeilen.

In het Verenigd Koninkrijk is abortus sinds 1967 toegelaten, maar in Noord-Ierland is de ingreep verboden tenzij het leven van de moeder in gevaar is.

Overtreders riskeren een levenslange gevangenisstraf krachtens een wet uit 1861.

Ook het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is verboden in Noord-Ierland, terwijl het in het Verenigd Koninkrijk toegestaan is.

De amendementen moeten nog door het hogerhuis worden goedgekeurd.