Iers parlement keurt abortuswet goed, zwangerschap mag in eerste twaalf weken beëindigd

Het Ierse parlement startte de besprekingen van de wetteksten in oktober en donderdagavond zette de Senaat het licht op groen. De president moet nu nog zijn handtekening zetten.

Premier Leo Varadkar tweette na afloop van de stemming over 'een historisch moment voor de vrouwen in Ierland'. De wet geeft vrouwen het recht om hun zwangerschap tot twaalf weken na de bevruchting te onderbreken. Later kan ook nog maar dan zijn er wel voorwaarden aan verbonden, zoals ernstige risico's voor de gezondheid van moeder of baby.

De wet komt er na een referendum eind mei, waarbij meer dan 66 procent van de Ieren zich uitsprak tegen het grondwettelijk verbod. Waarnemers spraken toen van een culturele ommekeer, want het land heeft een streng-katholieke traditie. Drie jaar geleden werd ook al het homohuwelijk goedgekeurd in Ierland.