De brexitwerkgroep van het Europees Parlement vindt niet dat de nieuwe Britse voorstellen voor een geordend vertrek uit de Europese Unie 'een basis voor een akkoord' vormen.

Dat stelt de werkgroep in een mededeling.

'De voorstellen schieten tekort en zijn een aanzienlijke stap weg van de gezamenlijke engagementen en doelstellingen', zo verwijst de groep naar de vangnetoplossing die de Europeanen waren overeengekomen met Johnson's voorganger Theresa May om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland te allen tijde open te houden.

De werkgroep onder leiding van de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt boog zich donderdagmiddag in aanwezigheid van de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier over de voorstellen die de Britse premier Boris Johnson heeft gedaan om de Ierse grenskwestie op te lossen en alsnog een akkoord over de boedelscheiding te forceren. Dat akkoord moet goedgekeurd worden door het Europees Parlement.

De Europarlementsleden maken zich zorgen over het vooruitzicht van douanecontroles en hun impact op het vredesproces en de geïntegreerde economie op het Ierse eiland. Daarnaast vinden ze het 'onaanvaardbaar' dat de operationele details pas na de goedkeuring van het akkoord zouden uitgewerkt worden. De rol van het Noord-Ierse parlement, dat al bijna drie jaar niet bijeengekomen is, maakt het akkoord daarenboven 'onzeker', menen de parlementsleden.

In het Britse parlement omschreef Johnson zijn plannen dan weer als 'een echte poging om de afstand te overbruggen'. Hij betoogde dat zijn regering 'flexibiliteit' had getoond en vroeg zijn Europese gesprekspartners om eveneens een zin voor compromis aan de dag te leggen.

De Europese Commissie kaatste de bal echter terug en stelde dat het aan de Britse regering is om 'de problematische punten' in de voorstellen op te lossen. Aan de oppositie in het Britse parlement vroeg Johnson om zijn voorstellen te steunen 'in het belang van het land', maar ook daar ving de conservatieve premier bot.

De socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn noemde de voorstellen 'onrealistisch en schadelijk' voor de Britse en Noord-Ierse economie en voor het vredesproces in Noord-Ierland. Johnson heeft in het parlement geen politieke meerderheid meer. Het vertrek van het VK uit de EU staat gepland op 31 oktober.