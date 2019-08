De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag de parlementsleden gewaarschuwd die pogingen ondernemen om de Brexit tegen te houden. "Dat kan het vertrouwen van de mensen in de politiek ernstig in gevaar brengen", aldus Johnson vrijdagmiddag in een interview met Sky News.

Een rechter van een rechtbank in de Schotse hoofdstad Edinburgh verwierp vrijdag een verzoek om zich te verzetten tegen de schorsing van het parlement, beslist door Boris Johnson. 75 Britse parlementsleden hoopten de beslissing van de premier terug te draaien om het parlement in Londen vijf weken lang te sluiten. De procedure in Edinburgh werd vorige maand al aanhangig gemaakt, maar door de beslissing van Johnson om de werkzaamheden van het Lagerhuis vijf weken lang op te schorten, hoopten de betrokken parlementsleden dat er snel een tussentijds verdict zou komen.

Johnson trekt vrijdagmiddag fel van leer tegen de parlementsleden. 'De kamerleden hebben beloofd hun mandaat dat ze kregen van het volk uit te voeren. Ze hebben ook beloofd om de Brexit uit te voeren en ik hoop dat ze dat ook zullen doen', benadrukte Johnson. De premier heeft een duidelijke boodschap voor hen. 'Ik denk dat het ergste voor de democratie kan zijn dat het referendum wordt geannuleerd. Sommige mensen suggereren dat nu, om het resultaat te annuleren. Dat betekent dat we de mensen moeten vertellen dat ze genegeerd worden, na alle beloftes die gemaakt zijn. Als we verhinderen dat het Verenigde Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt, als het dat is wat de parlementsleden willen, dan zal dat het vertrouwen van de mensen in de politiek ernstig schade toegebracht worden', aldus de Britse premier.