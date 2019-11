De Britse premier Boris Johnson wil geen nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid toelaten. Hij beschouwt het eerdere referendum in 2014, waarbij een meerderheid tegen de onafhankelijkheid stemde, als een 'eens in een generatie'-beslissing.

Boris Johnson zei dat in een interview met Sky News.

Hij lijkt daarmee de Schotse hoop op een nieuw onahankelijkheidsreferendum de kop in te drukken. Om zo'n referendum bindend te maken, heeft de Schotse regering de goedkeuring van Westminster nodig.

Betoogd

Afgelopen vrijdag zei de Schotse premier Nicola Sturgeon nog dat ze voor het einde van het jaar een referendum zou aanvragen. Dat nieuwe referendum is volgens haar nodig omdat Schotland tegen zijn wil uit de EU zal verdwijnen. Omdat brexit doorgevoerd wordt tegen de wil van Schotland in, heeft Edinburgh volgens Sturgeon een 'ijzersterk mandaat voor een onafhankelijkheidsreferendum'. In Glasgow kwamen zaterdag 20.000 mensen op straat om te betogen voor onafhankelijkheid.

Maar de Britse premier Boris Johnson zegt nu dat hij geen nieuw referendum zal toelaten. Het eerdere referendum van 2014, toen 55,3 procent van de Schotten tegen onafhankelijkheid stemden, was volgens Johnson een 'once in a generation decision' (een beslissing die maar één keer in een generatie kan genomen worden). 'Nee, ik wil geen tweede referendum', aldus Johnson in een gesprek met Sky News.

Verkiezingen

Oppositieleider Jeremy Corbyn van zijn kant heeft al laten weten dat hij een tweede Schots referendum niet zou blokkeren.

Op 12 december trekken de Britten naar de stembus voor vervroegde verkiezingen.

Spijt

In hetzelfde interview met Sky News zegt Johnson ook dat hij zich verontschuldigt voor het feit dat hij zijn belofte van een brexit tegen 31 oktober niet heeft kunnen waarmaken. Eerder had Johnson gezegd dat hij liever zou 'sterven in een gracht' dan de brexit opnieuw uit te stellen. Johnson heeft 'diepe spijt' dat hij die deadline niet gehaald heeft.

Dat de zaak opnieuw is uitgesteld is volgens Johnson niet zozeer pijnlijk voor 'zijn ego, maar vanwege de onzekerheid die dit voor het hele land betekent'.