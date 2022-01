De Britse premier Boris Johnson heeft zich woensdag in het Britse parlement verontschuldigd voor het illegale tuinfeest tijdens de eerste lockdown in mei 2020. 'Er zijn dingen die we niet goed gedaan hebben en ik moet hiervoor verantwoordelijkheid opnemen', klinkt het.

Johnson geeft toe dat hij op 20 mei 2020 een tuinfeest heeft bijgewoond in de tuin van Downing Street 10. Volgens de premier was dat enkel om zijn personeel te bedanken en is hij na ongeveer twintig minuten opnieuw naar zijn kantoor gegaan. 'Achteraf gezien had ik iedereen moeten wegsturen', geeft Johnson toe. Tegelijk nuanceert hij zijn aanwezigheid, 'want hij dacht dat het om een werkevenement ging'.

'Ik wil me verontschuldigen voor dit Huis en aan iedereen die op dat moment geliefden niet mocht zien', aldus Johnson, die benadrukt dat hij beseft dat miljoenen mensen hebben geleden tijdens de pandemie en dat zij woedend zijn op hem en zijn regering omdat ze 'de eigen opgestelde regels niet hebben nageleefd'.

Binnen de Britse oppositie klinkt de roep tot een aftreden van premier Boris Johnson steeds luider. Zelf wacht Johnson op de resultaten van het officiële interne onderzoek naar coronafeestjes.

