De druk op de Britse premier Boris Johnson neemt opnieuw toe, nu er nieuwe berichten opduiken over zijn aanwezigheid op een tuinfeest in Downing Street tijdens de lockdown. Dat melden Britse media.

De regeringsleider en zijn vrouw Carrie hadden op 20 mei 2020 een bijeenkomst bijgewoond in de tuin van zijn ambtswoning met daarop zowat 30 tot 40 personeelsleden. Op dat moment mochten mensen volgens de geldende coronaregels maar twee mensen van verschillende huishoudens buiten ontmoeten.

De Britse zender ITV citeerde een e-mailuitnodiging van Johnsons privésecretaris aan ongeveer 100 werknemers. Het personeel werd gevraagd om het 'beste van het mooie weer te maken' en zelf alcohol mee te nemen voor 'een drankje op afstand'. Diezelfde middag had toenmalig minister van Cultuur Oliver Dowden het publiek opgeroepen zich aan de geldende voorschriften te houden.

Dominic Cummings

Er zijn al weken beschuldigingen tegen Johnson dat hij de coronaregels zouden hebben overtreden. Nadat de aandacht aanvankelijk uitging naar vermeende kerstfeesten in december 2020, staan nu twee evenementen in de tuin van Downing Street in de schijnwerpers.

Eerst was er een foto opgedoken waarop Johnson, zijn echtgenote en verscheidene personeelsleden te zien zouden zijn bij een kaas en een glas wijn op 15 mei. Volgens de regering was dat een 'zakelijke bijeenkomst'. Nadien heeft Johnsons vroegere adviseur Dominic Cummings, die na een geschil is vertrokken, de bijeenkomst op 20 mei vermeld, waarvan ITV nu dus bewijs heeft.

Downing Street wilde geen commentaar geven op de berichten en verwees naar lopende interne onderzoeken. Vanuit de oppositie krijgt Johnson kritiek voor het niet respecteren van de zelf opgelegde regels.

De regeringsleider en zijn vrouw Carrie hadden op 20 mei 2020 een bijeenkomst bijgewoond in de tuin van zijn ambtswoning met daarop zowat 30 tot 40 personeelsleden. Op dat moment mochten mensen volgens de geldende coronaregels maar twee mensen van verschillende huishoudens buiten ontmoeten. De Britse zender ITV citeerde een e-mailuitnodiging van Johnsons privésecretaris aan ongeveer 100 werknemers. Het personeel werd gevraagd om het 'beste van het mooie weer te maken' en zelf alcohol mee te nemen voor 'een drankje op afstand'. Diezelfde middag had toenmalig minister van Cultuur Oliver Dowden het publiek opgeroepen zich aan de geldende voorschriften te houden. Er zijn al weken beschuldigingen tegen Johnson dat hij de coronaregels zouden hebben overtreden. Nadat de aandacht aanvankelijk uitging naar vermeende kerstfeesten in december 2020, staan nu twee evenementen in de tuin van Downing Street in de schijnwerpers. Eerst was er een foto opgedoken waarop Johnson, zijn echtgenote en verscheidene personeelsleden te zien zouden zijn bij een kaas en een glas wijn op 15 mei. Volgens de regering was dat een 'zakelijke bijeenkomst'. Nadien heeft Johnsons vroegere adviseur Dominic Cummings, die na een geschil is vertrokken, de bijeenkomst op 20 mei vermeld, waarvan ITV nu dus bewijs heeft. Downing Street wilde geen commentaar geven op de berichten en verwees naar lopende interne onderzoeken. Vanuit de oppositie krijgt Johnson kritiek voor het niet respecteren van de zelf opgelegde regels.