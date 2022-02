Het doel van Vladimir Poetin lijkt het omverwerpen te zijn van het regime in Oekraïne. De Belgische ambassadeur bij de NAVO, Pascal Heyman, vreest dat Rusland niet gaat stoppen voor dat gebeurd is.

'Het hoofddoel lijkt me toch (de Oekraïnse president Volodomir nvdr.) Zelenski zelf te zijn,' zei Heyman vrijdagochtend op Radio 1. 'Poetin sprak van een demilitarisatie en een bevrijding van het nazisme. Dat duidt er toch op dat het gaat om het verwijderen van het bewind. En dat betekent Zelenski in de eerste plaats. Hij gaat niet stoppen, denk ik, tot dat gebeurd is'.

De Oekraïense president Volodomir Zelenski zei afgelopen nacht nog in een videoboodschap dat zijn land zich 'in de steek gelaten' voelt nu Rusland Oekraïne is binnengevallen.

Intussen zijn er zware gevechten aan de gang in en rond de Oekraïense hoofdstad Kiev. De NAVO heeft aangekondigd geen troepen naar Oekraïne te sturen. 'Troepen sturen naar Oekraïne is niet echt mogelijk omdat het geen NAVO-land is. Het kan dus ook niet gebruik maken van de garanties voor gegragandeerde verdediging, dat is net het probleem', aldus nog Heyman.

Witte Huis-woordvoerder Ned Price zei eerder ook al aan CNN dat Zelenski een belangrijk doelwit zou zijn voor het Russische geweld. 'President Zelenski vertegenwoordigt op veel manieren de democratische ambities van Oekraïne en het Amerikaanse volk.'

