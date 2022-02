De Franse president Emmanuel Macron wil de weg openlaten voor een dialoog met Moskou om een einde te maken aan het offensief in Oekraïne. Dat zei hij tijdens een persconferentie na een crisistop van de Europese Unie. Hij laakte wel de "dubbelhartigheid" van de Russische president Vladimir Poetin.

Macron had eerder op de dag een telefonisch gesprek met Poetin waarin hij een onmiddellijke stopzetting van het offensief eiste en vroeg om een gesprek aan te gaan met Oekraïense president Volodimir Zelensky. Macron was de eerste Westerse leider die Poetin aan de lijn had sinds het begin van de inval in Oekraïne. Het was een "openhartige, directe en snelle uitwisseling", zei Macron daarover. "Ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is om de weg open te laten voor de dag waarop de voorwaarden zijn vervuld en we tot een einde van vijandigheden kunnen komen, terwijl ik de situatie ook veroordeel, sancties afkondig en blijf optreden", aldus Macron.

De Franse president, die de afgelopen weken verschillende diplomatieke initiatieven nam om de spanningen rond Oekraïne te de-escaleren, laakt wel de "dubbelhartigheid" van Poetin. Kort voor de inval in Oekraïne "spraken we nog over de details over het uitvoeren van de akkoorden van Minsk", aldus Macron. "Dus ja, ik denk dat er een dubbelhartigheid is. Het was een opzettelijke, bewuste keuze van president Poetin om een oorlog te starten wanner we nog kunnen onderhandelen over de vrede." "We moeten allemaal conclusies trekken uit de keuze van president Poetin om de Europese geschiedenis door elkaar te willen schudden en ons terug te brengen naar een logica van rijken en confrontaties. Om alle principes van het internationale recht te negeren", besloot de president. (belga)