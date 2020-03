De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat 60 tot 70 procent van de bevolking besmet zal raken met het coronavirus. Dat zei ze in het kader van een fractievergadering, schrijft de Duitse krant Bild op dinsdag. Woensdag roept de bondskanselier op tot solidariteit en gezond verstand om de uitbraak van het coronavirus in te dijken, nu ook een derde persoon in Duitsland aan het coronavirus is overleden.

'Onze solidariteit, ons gezond verstand en ons hart worden op de proef gesteld en ik hoop dat we deze proef doorstaan', zei Merkel woensdag op een persconferentie in Berlijn. Intussen is in Duitsland een derde patiënt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus overleden. Het gaat om iemand die in een ziekenhuis in de regio Heinsberg bezweek. De bondskanselier zei ook bereid te zijn om het nultekortbeleid in de begroting te herzien en voegde eraan toe dat het indijken van de epidemie prioriteit is.

De Duitse leider haalde overheidssteun aan voor gezondheidsmaatregelen, bovenop de belofte om noodlijdende bedrijven van middelen te voorzien en het verlof voor werknemers uit te breiden. Ze bedankte de gezondheidswerkers en de lokale autoriteiten voor hun inspanningen om het virus in te dammen, en drukte haar 'grote medeleven' uit met de mensen in Italië. Merkel benadrukte daarnaast het belang van een 'gecoördineerde aanpak' op EU-niveau om de pandemie tegen te gaan, maar wil de grenzen niet sluiten.

'Onze solidariteit, ons gezond verstand en ons hart worden op de proef gesteld en ik hoop dat we deze proef doorstaan', zei Merkel woensdag op een persconferentie in Berlijn. Intussen is in Duitsland een derde patiënt aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus overleden. Het gaat om iemand die in een ziekenhuis in de regio Heinsberg bezweek. De bondskanselier zei ook bereid te zijn om het nultekortbeleid in de begroting te herzien en voegde eraan toe dat het indijken van de epidemie prioriteit is. De Duitse leider haalde overheidssteun aan voor gezondheidsmaatregelen, bovenop de belofte om noodlijdende bedrijven van middelen te voorzien en het verlof voor werknemers uit te breiden. Ze bedankte de gezondheidswerkers en de lokale autoriteiten voor hun inspanningen om het virus in te dammen, en drukte haar 'grote medeleven' uit met de mensen in Italië. Merkel benadrukte daarnaast het belang van een 'gecoördineerde aanpak' op EU-niveau om de pandemie tegen te gaan, maar wil de grenzen niet sluiten.