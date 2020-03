In Duitsland staan al enkele dagen twee vrachtwagens geblokkeerd met medische beschermkledij voor het coronavirus. Het materieel is bedoeld voor het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel. De Belgische regering voert momenteel topoverleg met Berlijn om de kwestie te klaren.

Wat is er precies aan de hand? De Duitse regering voerde op 4 maart een exportverbod voor beschermende medische kledij in. 'Door het coronavirus kan de vraag van ziekenhuizen, apothekers en artsen momenteel niet meer volledig en snel genoeg gedekt worden', aldus het besluit van het Duitse ministerie van Economie en Energie. 'Bij de inwerkingtreding zullen de betrokken goederen niet worden uitgevoerd of naar het buitenland overgebracht worden', klinkt het. Concreet omvat de Duitse maatregel een uitvoerverbod voor onder meer mondmaskers, beschermende brillen, schorten en handschoenen. Door het uitvoerverbod staan twee vrachtwagens met beschermende medische kledij al enkele dagen vast in Duitsland, zo verneemtKnack via goedgeplaatste bronnen. Het materieel is bestemd voor het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, een van de twee referentieziekenhuizen voor het coronavirus in België. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) liet vorige week al optekenen dat ze niet opgezet was met de beslissing van onze Oosterburen. 'Dit ligt niet in lijn met de Europese solidariteit', aldus De Block voor de vergadering van de Europese ministers over het coronavirus in Brussel. Na de vergadering stelde haar Duitse collega Jens Spahn (CDU) zich al iets soepeler op: 'In geval van nood kunnen we eventuele uitzonderingen bekijken', aldus Spahn.Maar woorden zijn natuurlijk nog geen daden. Tot gisteren kwam er alleszins geen schot in de zaak over de vrachtwagens. Premier Sophie Wilmès (MR) belde maandagnamiddag met haar Duitse evenknie Angela Merkel om het Duitse uitvoerverbod te bespreken, al werd er nog geen consensus gevonden. 'Duitsland wil eerst een Europese regeling vooraleer het zijn nationale maatregelen terug opschort', klinkt het bij meerdere goedgeplaatste bronnen. Momenteel plegen België en Duitsland in zowel bilateraal als multilateraal opzicht overleg over de vrachtwagenkwestie. Dat wordt bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het ziekenhuis van Sint-Pieter wil men niet dieper ingaan op het voorval. 'We concentreren ons op wat er zich momenteel op het terrein afspeelt', klinkt het. Uit goede bronnen verneemt Knack dat de Duitse regering van plan is om later op de week het uitvoerverbod te versoepelen, waardoor er - zoals Spahn eerder opmerkte - in noodgevallen wel een uitzondering kan voorzien worden. Voor zo'n uitzondering moeten de Duitse ministeries van Economie, Energie en Volksgezondheid wel eerst hun goedkeuring geven. Maandagnamiddag voerde de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel topoverleg met de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Michel benadrukte daarbij dat de werking van de interne markt niet mag worden geschaad en dat 'ongefundeerde obstakels' vermeden moeten worden.