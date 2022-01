Oud-bondskanselier Angela Merkel heeft een aanbod voor een functie bij de Verenigde Naties (VN) afgeslagen. Dat heeft haar bureau woensdag bekendgemaakt. Tijdens een telefoongesprek zou Merkel VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bedankt hebben, maar ze ging niet in op het aanbod.

Volgens bronnen binnen de VN zou Merkel - als ze was ingegaan op het aanbod - aan het hoofd komen te staan van een speciale raad die de 'gemeenschappelijke agenda' van de VN behandelt, 'bedoeld om multilaterale overeenkomsten te versterken en te versnellen'. Maar Merkel past dus hiervoor.

De oud-bondskanselier van Duitsland kondigde in het verleden al aan dat ze na haar kanselierschap geen enkele functie meer wilde aannemen. Sinds ze op 8 december van het politieke toneel verdween, houdt de Duitse zich bezig met het schrijven van memoires over haar ervaringen in de politiek.

Ze doet dit samen met Beate Baumann, haar oude raadgever. Volgens Baumann zal het schrijfproject twee à drie jaar duren. Het boek zal de belangrijkste politieke beslissingen van Merkel tijdens haar zestienjarig durend kanselierschap behandelen.

Volgens bronnen binnen de VN zou Merkel - als ze was ingegaan op het aanbod - aan het hoofd komen te staan van een speciale raad die de 'gemeenschappelijke agenda' van de VN behandelt, 'bedoeld om multilaterale overeenkomsten te versterken en te versnellen'. Maar Merkel past dus hiervoor. De oud-bondskanselier van Duitsland kondigde in het verleden al aan dat ze na haar kanselierschap geen enkele functie meer wilde aannemen. Sinds ze op 8 december van het politieke toneel verdween, houdt de Duitse zich bezig met het schrijven van memoires over haar ervaringen in de politiek. Ze doet dit samen met Beate Baumann, haar oude raadgever. Volgens Baumann zal het schrijfproject twee à drie jaar duren. Het boek zal de belangrijkste politieke beslissingen van Merkel tijdens haar zestienjarig durend kanselierschap behandelen.