Europa koopt meer EV’s

ACEA, de vereniging van Europese autoconstructeurs, geeft cijfers over de autoverkoop in 2023. De markt blijft groeien maar de consument koopt nog altijd minder auto’s dan voor covid.

Het aantal verkochte BEV’s (battery electric vehicle) in mei 2023 steeg spectaculair met ruim 70 %, maar het marktaandeel van de BEV’s blijft met net geen 14 % bescheiden. In mei werden bijna 130.000 volledig elektrische voertuigen ingeschreven. Belangrijke kanttekening is dat die vooral door zakelijke rijders werden gekocht omdat klassieke verbrandingsmotoren via fiscale instrumenten worden ontmoedigd.

In landen waar ook privépersonen gretig EV’s kopen, liggen premies of stimuli aan de basis van dat succes. De voorbije jaren hebben geleerd dat er ook een duidelijk terugval in de EV-verkoop is wanneer de subsidiepot leeg is en incentives wegvallen.

Evolutie… naar meer CO2

Uit dezelfde ACEA-cijfers blijkt dat er een belangrijke evolutie is qua aandrijving maar dat de verschuiving die we zien weinig bijbrengt aan het drukken van de globale CO2-emissie. Post-dieselgate is vooral de dieselmotor kop van Jut. Heel wat consumenten deden hun diesels van de hand, maar er blijft een trouwe schare fans die – wellicht als veelrijder – weinig ander keuze hebben. Diesels zijn nog altijd goed voor een aandeel van ruim 14 % waardoor de diesel nog altijd belangrijker is dan elektrische voertuigen.

In die zin is het interessant om te zien dat de verschuiving niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Immers, heel wat dieselrijders zijn niet overgeschakeld op de (gehoopte) elektrische wagen, maar kiezen vandaag voor een klassieke benzinemotor. Het aandeel benzinewagens steeg met 12,6 %. Dat lijkt minder spectaculair dan de sprong die EV’s namen, maar benzinewagens zijn vandaag goed voor 36,5 % van de markt. Omdat benzinemotoren meer verbruiken dan vergelijkbare diesels, stijgt de facto de globale emissie van het Europese wagenpark.

België

De situatie op onze Belgische markt is vergelijkbaar want bij ons hebben we de voorbije maanden een piek gezien in de verkoop en de bestellingen van plug-inhybride voertuigen. Heel wat professionele gebruikers hebben nog snel een PHEV besteld omdat de fiscale voordelen verdwijnen voor mensen die hun wagen na 1 juli 2023 bestellen. Door nu nog snel een auto met verbrandingsmotor (PHEV) te kopen, kunnen veel automobilisten de (verplichte) stap naar volledig elektrisch een aantal jaren voor zich uit duwen en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Deze deadline heeft de Belgische verkoop de voorbije maanden een heuse boost gegeven. Feit is dat er veel auto’s vroeger dan gepland werden vervangen wat in feite weinig ecologisch is. Het kan dat we hierdoor in de nabije toekomst weer een vertraging van de autoverkoop zien. Het is zelfs niet uitgesloten dat die langer dan verwacht zal aanhouden, want het zou best kunnen dat deze laatste generatie auto’s met verbrandingsmotor uit praktische overwegingen langer in dienst blijven.